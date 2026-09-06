यूपी : कानपुर में स्वाइन फ्लू से पहली मौत, उन्नाव में मिले सात संक्रमित; कन्नौज में बढ़ा खतरा

चार दिन इलाज के बाद मौत

कन्नौज के तेरा जाकेट (गुरसहायगंज) निवासी शिवम को 28 अगस्त को पेट दर्द और फेफड़ों में पानी भरने की शिकायत पर कानपुर के शारदा नगर स्थित अनुराग हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल पहुंचते ही उसे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। परिजनों का आरोप है कि इसके बाद उन्हें मरीज से मिलने नहीं दिया गया और डॉक्टर उसकी हालत में सुधार होने की बात कहते रहे। इस दौरान इलाज के लिए करीब दो लाख रुपये जमा कराए गए।