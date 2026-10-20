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कानपुर: नरेंद्रा ग्राउंड में रावण दहन से पहले हुई आतिशबाजी, देखने के लिए उमड़े हजारों लोग

Shikha Pandey

Updated Tue, 20 Oct 2026 10:46 PM IST Updated Tue, 20 Oct 2026 10:46 PM IST

चकेरी के हरजिंदर नगर में नरेंद्रा ग्राउंड में रावण दहन से पहले आतिशबाजी हो रही है। आतिशबाजी देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी है। ... और पढ़ें

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