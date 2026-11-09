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कानपुर: पटाखे की चिंगारी से कारखाने में लगी आग, दमकल ने पाया काबू

Shikha Pandey

Updated Mon, 09 Nov 2026 11:03 PM IST Updated Mon, 09 Nov 2026 11:03 PM IST







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चकेरी थानाक्षेत्र के श्यामनगर में दीपवाली की रात में कारखाने और गोदाम में आग लग गई। आग की लपटें उठती देख हड़कंप मच गया। दमकल की तीन गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हालांकि आग से हुए नुकसान का आंकलन नहीं हो सका है। ... और पढ़ें

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