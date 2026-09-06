कानपुर: संचित गुप्ता की अंतिम विदाई में छलकीं आंखें, वायुसेना के जवानों ने दी सलामी

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रूरा कस्बा निवासी वायुसेना के जवान संचित गुप्ता का पार्थिव शरीर रविवार को खेरेश्वर सरैया गंगा घाट पहुंचा, जहां सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। संचित गुप्ता की किडनी में संक्रमण होने के कारण मौत हुई थी। जवान के पार्थिव शरीर के घाट पहुंचते ही परिवार और परिचितों में शोक की लहर दौड़ गई। अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और नम आंखों से जवान को अंतिम विदाई दी।

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