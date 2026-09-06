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कानपुर हिरनी गांव हादसे में चार मौतों पर भड़का आक्रोश, सीएचसी में डटे परिजन, डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह मौके पर

कानपुर ब्यूरो

Updated Sun, 06 Sep 2026 07:40 PM IST Updated Sun, 06 Sep 2026 07:40 PM IST







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हिरनी गांव में हुए हादसे को लेकर गुस्साए परिजन दिनभर सीएचसी में डटे रहे। परिजनों के आक्रोश और लगातार चल रही वार्ता की स्थिति को देखते हुए डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह भी सीएचसी पहुंचे। उन्होंने परिजनों से बातचीत कर उन्हें समझाने का प्रयास किया। फिलहाल डीएम और परिजनों के बीच वार्ता चल रही है। ... और पढ़ें

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