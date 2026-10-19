{"_id":"6ad628bb9fc726b540033c62","slug":"video-demand-to-enact-the-advocate-protection-act-raised-from-kashmirs-lal-chowk-2026-10-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"कश्मीर के लाल चौक से की एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कश्मीर के लाल चौक से की एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग
दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचकर कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल से युवा अधिवक्ताओं को प्रतिमाह 15 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि देने की मांग करने वाले कानपुर के अधिवक्ता शुभम जोशी ने अब कश्मीर के लाल चौक से वीडियो जारी कर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की है।
लेह लद्दाख के बाद कश्मीर पहुंचे शुभम ने वीडियो जारी कर कहा कि अधिवक्ताओं की सामाजिक सुरक्षा के साथ ही जीवन रक्षा भी जरूरी है। इसके लिए हम भारत सरकार से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जल्द लागू करने की मांग करते हैं। अधिवक्ता कल्याण संघर्ष समिति के संयोजक, लॉयर्स एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष पं. रवीन्द्र शर्मा के पुत्र, समिति के सक्रिय सदस्य युवा अधिवक्ता शुभम जोशी ने लद्दाख यात्रा के दौरान गिनीज वर्ल्डस रिकॉर्ड में दर्ज दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबुल चोटी उल्मिंग ला पर पहुंचकर युवा अधिवक्ताओं को प्रोत्साहन राशि देने की मांग उठाई थी।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।