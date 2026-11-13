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कानपुर में होम लोन और पॉक्सो मुकदमे के खर्च से परेशान डिलीवरी बॉय ने दी जान

Himanshu Awasthi

Updated Fri, 13 Nov 2026 01:24 PM IST Updated Fri, 13 Nov 2026 01:24 PM IST







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कानपुर के कल्याणपुर में सात लाख रुपये के होम लोन की किश्त और पॉक्सो मुकदमे की पैरवी के खर्च से परेशान एक 25 वर्षीय डिलीवरी बॉय मिहिर कुमार ने बृहस्पतिवार देर रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आर्थिक बोझ और कोर्ट-कचहरी की तारीखों के चलते वह काफी समय से मानसिक तनाव में चल रहा था। ... और पढ़ें

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