कानपुर के बारा देवी मंदिर में उमडी आस्था की भीड़, दर्शन के लिए लगी लंबी कतारें

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कानपुर के बारा देवी मंदिर में शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। शहर के विभिन्न इलाकों से पहुंच रहे भक्त माता के दरबार में कतारबद्ध होकर माथा टेक रहे हैं और सुख-समृद्धि की कामना कर रहे हैं। मंदिर परिसर में भक्तों की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।

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