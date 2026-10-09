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कानपुर के आलम मार्केट में ई-ऑटो का गदर, स्टंट के चक्कर में शोरूम में घुसा वाहन

Himanshu Awasthi

Updated Fri, 09 Oct 2026 11:21 AM IST Updated Fri, 09 Oct 2026 11:21 AM IST







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कानपुर के अनवरगंज थाना क्षेत्र स्थित व्यस्त आलम मार्केट में बीच बाजार स्टंटबाजी का एक खतरनाक मामला सामने आया है। ईवी ऑटो से स्टंट करने के चक्कर में वाहन बेकाबू हो गया और सीधे दुकान में जा घुसा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ... और पढ़ें

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