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कानपुर के कालपी रोड पर गूंजे जयकारे, जय श्री राधे मां जन्मोत्सव पर भंडारे का आयोजन

Himanshu Awasthi

Updated Sat, 19 Sep 2026 12:28 PM IST Updated Sat, 19 Sep 2026 12:28 PM IST







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कानपुर के कालपी रोड स्थित शनि मंदिर पर जय श्री राधे मां जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया और माता का आशीर्वाद लिया। ... और पढ़ें

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