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कानपुर: बुढ़वा मंगल नजदीक, मेला परिसर का अधूरा काम बना परेशानी

Tue, 15 Sep 2026 08:32 PM IST
प्रसून शुक्ला
Prasoon Shukla प्रसून शुक्ला
Updated Tue, 15 Sep 2026 08:32 PM IST
Budhwa Mangal Fair Seven Days Away, Construction Material Still at Panki Temple Ground
पनकी मंदिर में बुढ़वा मंगल मेले का समय नजदीक आ गया है, लेकिन मेला स्थल पर अभी निर्माण कार्य चल रहा है और मैदान में निर्माण सामग्री पड़ी हुई है। 22 सितंबर को होने वाले मेले में भगवान बजरंगबली के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। ऐसे में मेला शुरू होने से पहले निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ और सामग्री नहीं हटाई गई तो श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
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