कानपुर: बुढ़वा मंगल नजदीक, मेला परिसर का अधूरा काम बना परेशानी

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पनकी मंदिर में बुढ़वा मंगल मेले का समय नजदीक आ गया है, लेकिन मेला स्थल पर अभी निर्माण कार्य चल रहा है और मैदान में निर्माण सामग्री पड़ी हुई है। 22 सितंबर को होने वाले मेले में भगवान बजरंगबली के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। ऐसे में मेला शुरू होने से पहले निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ और सामग्री नहीं हटाई गई तो श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

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