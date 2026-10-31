{"_id":"6ae5bc1397c6c95c37080a9e","slug":"video-assault-and-misbehavior-directed-at-a-prv-constable-at-the-aliyapur-toll-plaza-in-sajeti-kanpur-2026-10-31","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर में सजेती के आलियापुर टोल प्लाजा पर पीआरवी सिपाही से मारपीट और अभद्रता","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आलियापुर टोल प्लाजा पर रंगदारी मांगने और कार में तोड़फोड़ की सूचना पर पहुंची यूपी-112 की पीआरवी के पुलिसकर्मियों के साथ किन्नरों द्वारा मारपीट, अभद्रता और सरकारी कार्य में बाधा डालने का गंभीर मामला सामने आया है। पीआरवी पर तैनात आरक्षी राजेश कुमार सिंह की तहरीर पर पुलिस ने नामजद किन्नर काजल, मुस्कान तथा अन्य अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

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