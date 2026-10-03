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कानपुर: रावतपुर-कंपनी बाग रोड पर जलभराव में फिर हादसा, स्कूटी सवार दंपति और दो मासूम बच्चे सड़क पर गिरे

Shikha Pandey

Updated Sat, 03 Oct 2026 06:38 PM IST Updated Sat, 03 Oct 2026 06:38 PM IST







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कंपनी बाग रोड पर जलभराव में स्कूटी सवार दंपति और दो मासूम बच्ची सड़क पर गिर गए। सड़क पर जलभराव और गड्ढे हादसे की वजह बन रहे। पानी से भरी सड़क पर गुजर रही स्कूटी अचानक अनियंत्रित होकर गिर गई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ... और पढ़ें

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