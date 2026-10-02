कानपुर के लाजपत भवन में सजा इलेक्ट्रिकल मेला, 10 कंपनियों के स्टॉल संग दिव्यांग बच्चों की कला ने मोहा मन

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कानपुर के लाजपत भवन में कानपुर इलेक्ट्रिक कांट्रेक्टर एंड मर्चेंट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा एक भव्य इलेक्ट्रिकल प्रदर्शनी सह पारिवारिक पिकनिक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न इलेक्ट्रिकल कंपनियों ने 10 स्टॉल लगाकर नवीनतम उत्पादों का प्रदर्शन किया। इसके साथ ही दिव्यांग बच्चों द्वारा बनाए गए हस्तनिर्मित सामानों की विशेष प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र रही। आयोजन में राजीव मल्होत्रा, मोहित अरोड़ा, रमेश, प्रवीण आनंद और श्याम कुकरेजा समेत संगठन के कई प्रमुख पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे।

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