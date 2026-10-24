{"_id":"6adcee6b45b49241a109877a","slug":"video-amidst-the-fanfare-of-the-tesu-jhinjhiya-wedding-2026-10-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"भीतरगांव में टेसू-झिंझिया विवाह की धूम, आतिशबाजी और शहनाई की गूंज के बीच निकली बरात","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
भीतरगांव में टेसू-झिंझिया विवाह की धूम, आतिशबाजी और शहनाई की गूंज के बीच निकली बरात
भीतरगांव कस्बे में शनिवार देर रात टेसू और झिंझिया की प्रतीकात्मक मूर्तियों को सजा-धजाकर द्वापरकालीन परंपरा के अनुसार पूरे विधि-विधान से विवाह संपन्न कराया गया। मान्यता है कि टेसू-झिंझिया के विवाह के बाद ही हिंदू धर्म में शुभ कार्यों सहालग आदि की शुरुआत होती है। भीतरगांव कस्बे में आयोजित इस विवाह समारोह में आतिशबाजी की चकाचौंध और शहनाई की मधुर धुन के बीच युवक-युवतियां झूमते और नाचते नजर आए। बरात की अगवानी के दौरान सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, पुरुष और बच्चे उपस्थित रहे। कस्बे के मुख्य बाजार मार्ग से होती हुई बरात अंदर की गलियों में पहुंची, जहां डीजे की धुन पर महिलाएं और बच्चे उत्साहपूर्वक नाचते-गाते चले। आधुनिकता के इस दौर में धीरे-धीरे विलुप्त हो रही इस पौराणिक परंपरा को जीवित रखने का ग्रामीणों का यह प्रयास अत्यंत सराहनीय दिखा।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।