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विकास नगर स्थित जय नारायण विद्या मंदिर इंटर कॉलेज का वार्षिकोत्सव अभ्युदय-2026 शनिवार को आयोजन हुआ। इस दौरान भारतीय संस्कृति, अध्यात्म, शौर्य और राष्ट्रभक्ति के कार्यक्रम हुए। विद्यार्थियों ने देशभक्ति गीतों के साथ वोकल और इंस्ट्रूमेंटल संगीत की जुगलबंदी पेश की। समारोह में विद्यार्थियों की हस्तलिखित पत्रिका का विमोचन किया गया और मेधावियों को सम्मानित भी किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि ऊर्जा राज्य मंत्री कैलाश सिंह राजपूत, विशिष्ट अतिथि सीएसए के कुलपति प्रो. संजीव गुप्ता, कानपुर के प्रांत प्रचारक श्रीराम और कार्यक्रम अध्यक्ष प्रो. किरण लता डंगवाल, प्रधानाचार्य अनिल त्रिपाठी आदि लोग मौजूद रहे।

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