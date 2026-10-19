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कानपुर: 45 साल पुराने मंधना दशहरा मेले 70 गांवों के 50 हजार लोग होते हैं शामिल
मंधना क्षेत्र का दशहरा मेला करीब 45 साल से आयोजित किया जा रहा है। मेले से आसपास के करीब 70 गांवों के लोगों की आस्था और परंपरा जुड़ी हुई है। हर साल दशहरे के मौके पर यहां लगभग 50 हजार लोग पहुंचते हैं। मेले में रावण दहन देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीणों के साथ ही आसपास के क्षेत्रों के लोग भी जुटते हैं। यह मेला क्षेत्र की पुरानी परंपरा और ग्रामीणों के आपसी मेल-मिलाप का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। मंधना युवा जनकल्याण समिति के तत्वावधान में हर वर्ष पुलिसबल और वालेंटियर्स की देखरेख में 11 दिनों तक चलता है यह मेला।
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