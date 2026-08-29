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कानपुर: पोल में सीढ़ी लगाते समय करंट से झुलसे नगर निगम मार्ग प्रकाश के तीन कर्मचारी

कानपुर ब्यूरो

Updated Sat, 29 Aug 2026 05:18 PM IST Updated Sat, 29 Aug 2026 05:18 PM IST







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बारादेवी जूही डिपो रोड पर नगर निगम मार्ग प्रकाश कर्मचारियों के द्वारा पोल में सीढ़ी लगाते समय हाई टेंशन लाइन में गीली सीढ़ी छू जाने से लाइनमैन संजय, फैज़ान, कुनाल सोनी झुलस गए। तीनों को उपचार के लिए पास के निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। ... और पढ़ें

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