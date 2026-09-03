कन्नौज: पुलिस से बचकर भागा पॉक्सो आरोपी, सौरिख में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार

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पुलिस अभिरक्षा से फरार पॉक्सो एक्ट के वांछित आरोपी को सौरिख पुलिस और एसओजी-सर्विलांस की संयुक्त टीम ने गुरुवार तड़के मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। दानपुर गांव में पानी की टंकी के पास हुई मुठभेड़ में आरोपी के बाएं पैर में गोली लगी। घायल आरोपी को उपचार के लिए सीएचसी सौरिख भेजा गया। पुलिस ने उसके कब्जे से 315 बोर का तमंचा, दो जिंदा और तीन खोखा कारतूस बरामद करने का दावा किया है।

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