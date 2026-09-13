कन्नौज: बिजली विभाग की खुदाई बनी मुसीबत, फटी पीएनजी पाइपलाइन, 10 फीट ऊंचा उठा गैस का फव्वारा, टला बड़ा हादसा

कन्नौज जिले में बिजली विभाग और जेसीबी की जुगलबंदी एक बार फिर हादसों को न्योता देती नजर आई। 33 केवी लाइन बिछाने का काम चल रहा था। तभी जेसीबी का पंजा जमीन में ऐसा धंसा कि सीधे पीएनजी (गैस) की अंडरग्राउंड पाइपलाइन से जा टकराया। फिर क्या था- एक तेज धमाका हुआ।

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चंद सेकंड में जमीन से 10 फीट ऊंचा गैस का फव्वारा (धुआं) आसमान की तरफ छूटने लगा। घटना शहर के कन्नौज रोड सदर ब्लॉक के इलाके की है। गैस के रिसाव और जोरदार आवाज से आसपास के लोगों में भगदड़ मच गई। जान बचाने के लिए लोग इधर-उधर भागने लगे। आनन-फानन में स्थानीय निवासियों ने डायल 112 पर फोन कर पुलिस को खबर दी।