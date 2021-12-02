Kannauj News: सिटी में आज
कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 12:04 AM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 12:04 AM IST
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आज का कार्यक्रम
तापमान
अधिकतम : 33.00
न्यूनतम : 27.00
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सूर्योदय: 05:50
सूर्यास्त: 06:14
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आज का पूर्वानुमान
आसमान में बादल छाए रहने व गरज के साथ बारिश की संभावना है।
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सत्संग
छिबरामऊ : नगर के पूर्वी बाईपास स्थित संत निरंकारी आश्रम में सत्संग सुबह 09 बजे से।
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तालग्राम : अमोलर बरियापुरवा स्थित एनएस पब्लिक स्कूल में राधास्वामी अनुयाइयों का सत्संग सुबह 09:30 बजे से।
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आरोग्य मेला
कन्नौज : जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला सुबह 10 बजे से।
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सम्मान समारोह
जसोदा : गंगा रोड स्थित राधा वाटिका में भारतीय प्रजापति हीरोज आर्गेनाइजेशन जिला इकाई का 12वां प्रतिमा सम्मान समारोह सुबह 10:30 बजे से ।
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सम्मेलन
छिबरामऊ : सौरिख खड़िनी रोड स्थित एक गेस्ट हाउस में जिला स्तरीय बसपा का सम्मेलन सुबह 11 बजे से।
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स्थापना दिवस
छिबरामऊ : नगर स्थित एक गेस्ट हाउस में विश्व हिंदू परिषद स्थापना दिवस सुबह 11:30 बजे से।
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कवि सम्मेलन
तिर्वा : कस्बा स्थित एक गेस्ट हाउस में हिंदी दिवस पर कवि सम्मेलन दोपहर 02 बजे से।
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भंडारा
गुरसहायगंज : नगर स्थित संतोषी माता मंदिर पर श्रीमद् भागवत कथा की पूर्णाहुति व भंडारा दोपहर 02 बजे से।
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व्हाट्सएप करें
9548521713
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आसमान में बादल छाए रहने व गरज के साथ बारिश की संभावना है।
सत्संग
छिबरामऊ : नगर के पूर्वी बाईपास स्थित संत निरंकारी आश्रम में सत्संग सुबह 09 बजे से।
तालग्राम : अमोलर बरियापुरवा स्थित एनएस पब्लिक स्कूल में राधास्वामी अनुयाइयों का सत्संग सुबह 09:30 बजे से।
आरोग्य मेला
कन्नौज : जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला सुबह 10 बजे से।
सम्मान समारोह
जसोदा : गंगा रोड स्थित राधा वाटिका में भारतीय प्रजापति हीरोज आर्गेनाइजेशन जिला इकाई का 12वां प्रतिमा सम्मान समारोह सुबह 10:30 बजे से ।
सम्मेलन
छिबरामऊ : सौरिख खड़िनी रोड स्थित एक गेस्ट हाउस में जिला स्तरीय बसपा का सम्मेलन सुबह 11 बजे से।
स्थापना दिवस
छिबरामऊ : नगर स्थित एक गेस्ट हाउस में विश्व हिंदू परिषद स्थापना दिवस सुबह 11:30 बजे से।
कवि सम्मेलन
तिर्वा : कस्बा स्थित एक गेस्ट हाउस में हिंदी दिवस पर कवि सम्मेलन दोपहर 02 बजे से।
भंडारा
गुरसहायगंज : नगर स्थित संतोषी माता मंदिर पर श्रीमद् भागवत कथा की पूर्णाहुति व भंडारा दोपहर 02 बजे से।
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