Kannauj News: सिटी में आज

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तापमान

अधिकतम : 33.00

न्यूनतम : 27.00

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सूर्योदय: 05:50

सूर्यास्त: 06:14

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आज का पूर्वानुमान

आसमान में बादल छाए रहने व गरज के साथ बारिश की संभावना है।

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सत्संग

छिबरामऊ : नगर के पूर्वी बाईपास स्थित संत निरंकारी आश्रम में सत्संग सुबह 09 बजे से।

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तालग्राम : अमोलर बरियापुरवा स्थित एनएस पब्लिक स्कूल में राधास्वामी अनुयाइयों का सत्संग सुबह 09:30 बजे से।

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आरोग्य मेला

कन्नौज : जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला सुबह 10 बजे से।

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सम्मान समारोह

जसोदा : गंगा रोड स्थित राधा वाटिका में भारतीय प्रजापति हीरोज आर्गेनाइजेशन जिला इकाई का 12वां प्रतिमा सम्मान समारोह सुबह 10:30 बजे से ।

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सम्मेलन

छिबरामऊ : सौरिख खड़िनी रोड स्थित एक गेस्ट हाउस में जिला स्तरीय बसपा का सम्मेलन सुबह 11 बजे से।

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स्थापना दिवस

छिबरामऊ : नगर स्थित एक गेस्ट हाउस में विश्व हिंदू परिषद स्थापना दिवस सुबह 11:30 बजे से।

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कवि सम्मेलन

तिर्वा : कस्बा स्थित एक गेस्ट हाउस में हिंदी दिवस पर कवि सम्मेलन दोपहर 02 बजे से।

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भंडारा

गुरसहायगंज : नगर स्थित संतोषी माता मंदिर पर श्रीमद् भागवत कथा की पूर्णाहुति व भंडारा दोपहर 02 बजे से।

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आज का कार्यक्रम