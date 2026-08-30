एक घंटे की बारिश से नगर में जलभराव, VIDEO

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शनिवार दोपहर करीब एक बजे अचानक झमाझम बारिश शुरू हो गई। एक घंटे से अधिक हुई बारिश से बदलापुर, बटाऊबीर, शाहपुर व घनश्यामपुर में जगह-जगह जलभराव हो गया। कस्बे के तहसील परिसर, सुल्तानपुर व जौनपुर मार्ग पर पानी भरने से आवागमन प्रभावित हुआ। दुकानों के सामने पानी जमा होने से दुकानदारों और खरीददारों को परेशानी हुई।

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