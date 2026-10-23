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VIDEO: श्रीराम-रावण युद्ध का मंचन, जय श्रीराम के जयकारों से गूंजा मड़ियाहूं

सुभाष गुप्ता

Updated Fri, 23 Oct 2026 11:17 PM IST Updated Fri, 23 Oct 2026 11:17 PM IST







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जौनपुर के मड़ियाहूं नगर में श्रीरामलीला समिति की ओर से आयोजित रामलीला में श्रीराम-रावण युद्ध का मंचन किया गया। युद्ध का दृश्य देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक पहुंचे और जय श्रीराम के जयकारों से माहौल भक्तिमय हो गया। ... और पढ़ें

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