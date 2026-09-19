जौनपुर में चोरों ने लाखों का आभूषण किया पार

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जौनपुर जिले के शाहगंज क्षेत्र में छत के सहारे घर में घुसकर चोरों ने लाखों का जेवरात पार कर दिया। शनिवार की सुबह घर के लोगों ने बक्से का ताला टूटा देखा तो उनके होश उड़ गए। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मामला क्षेत्र के सबरहद रसूलपुर जयनाथ पुत्र रामकुमार के घर का मामला है।

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