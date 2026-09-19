{"_id":"6aae50090447b3b72e0c8d0a","slug":"video-manoj-gupta-said-that-nation-will-become-strong-if-hindu-society-becomes-empowered-in-jaunpur-2026-09-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"हिंदू समाज के सशक्त होने से राष्ट्र होगा मजबूत, मनोज गुप्ता ने संगोष्ठी में कही ये बात","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जौनपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने श्री शालिग्राम उत्सव भवन सभागार में एक संगोष्ठी आयोजित की। इस संगोष्ठी में विभाग बौद्धिक प्रमुख मनोज गुप्ता मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने संघ की स्थापना, उसकी चुनौतियों और उनके समाधान पर विस्तार से प्रकाश डाला। मनोज गुप्ता ने कहा कि संघ का प्रमुख उद्देश्य भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हिंदू शब्द किसी संप्रदाय विशेष से नहीं जुड़ा है। यह भारत की संस्कृति और संस्कारों का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने बताया कि कुछ लोग हिंदू शब्द को सांप्रदायिक बताते हैं। हालांकि, हिंदू समाज विश्व कल्याण की भावना में विश्वास रखता है। उनका मानना है कि हिंदू समाज जितना सशक्त होगा, राष्ट्र उतना ही मजबूत बनेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हिंदू समाज की मजबूती राष्ट्र की प्रगति के लिए आवश्यक है। भारत ने लंबे समय तक विदेशी शासन का सामना किया है। इसके बावजूद समाज ने अपनी संस्कृति और अस्तित्व की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखा।

... और पढ़ें