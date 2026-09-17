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जालौन में फिर बेनकाब हुआ सिस्टम, जहरीले कीड़े के काटने से महिला अचेत, दलदल में फंसी एंबुलेंस

Himanshu Awasthi

Updated Thu, 17 Sep 2026 12:34 PM IST Updated Thu, 17 Sep 2026 12:34 PM IST







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आटा थाना क्षेत्र स्थित परासन गांव में बुधवार शाम खेत में चारा काट रही महिला को जहरीले कीड़े ने काट लिया। कीचड़ व दलदल से पटे कच्चे रास्तों के कारण एंबुलेंस गांव तक नहीं पहुंच सकी, जिसके चलते परिजनों को अचेत महिला को ट्रैक्टर-ट्रॉली से मुख्य मार्ग तक लाना पड़ा। ... और पढ़ें

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