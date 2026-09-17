जालौन: जहरीले कीड़े के काटने से महिला अचेत, गांव तक नहीं पहुंची एंबुलेंस, ट्रैक्टर से  लाया गया, हालत गंभीर

जालौन जिले में आटा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत परासन के मजरा कुइयाझोर में बुधवार शाम खेत में चारा काट रही महिला को जहरीले कीड़े ने काट लिया। कुछ ही देर में हालत बिगड़ने पर वह अचेत हो गई। परिजन उसे अस्पताल ले जाने पहुंचे, लेकिन बारिश के कारण गांव तक पहुंचने वाले दोनों कच्चे रास्तों पर कीचड़ और दलदल होने से एंबुलेंस गांव तक नहीं पहुंच सकी। मजबूरन महिला को ट्रैक्टर-ट्रॉली से मुख्य मार्ग तक लाया गया।

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इसके बाद निजी वाहन से उरई मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। कुइयाझोर निवासी धर्मा सिंह की पत्नी जयदेवी (40) बुधवार शाम करीब साढ़े पांच बजे घर से करीब सौ मीटर दूर खेत में चारा काट रही थीं। इसी दौरान किसी जहरीले कीड़े ने उन्हें काट लिया। कुछ देर बाद उनकी हालत बिगड़ गई और वह अचेत हो गईं। जानकारी मिलने पर परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और उन्हें अस्पताल ले जाने की कोशिश की।