जालौन: जहरीले कीड़े के काटने से महिला अचेत, गांव तक नहीं पहुंची एंबुलेंस, ट्रैक्टर से लाया गया, हालत गंभीर
Jalaun News: आटा थाना क्षेत्र स्थित परासन गांव में बुधवार शाम खेत में चारा काट रही महिला को जहरीले कीड़े ने काट लिया। कीचड़ व दलदल से पटे कच्चे रास्तों के कारण एंबुलेंस गांव तक नहीं पहुंच सकी, जिसके चलते परिजनों को अचेत महिला को ट्रैक्टर-ट्रॉली से मुख्य मार्ग तक लाना पड़ा।
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जालौन जिले में आटा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत परासन के मजरा कुइयाझोर में बुधवार शाम खेत में चारा काट रही महिला को जहरीले कीड़े ने काट लिया। कुछ ही देर में हालत बिगड़ने पर वह अचेत हो गई। परिजन उसे अस्पताल ले जाने पहुंचे, लेकिन बारिश के कारण गांव तक पहुंचने वाले दोनों कच्चे रास्तों पर कीचड़ और दलदल होने से एंबुलेंस गांव तक नहीं पहुंच सकी। मजबूरन महिला को ट्रैक्टर-ट्रॉली से मुख्य मार्ग तक लाया गया।
इसके बाद निजी वाहन से उरई मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। कुइयाझोर निवासी धर्मा सिंह की पत्नी जयदेवी (40) बुधवार शाम करीब साढ़े पांच बजे घर से करीब सौ मीटर दूर खेत में चारा काट रही थीं। इसी दौरान किसी जहरीले कीड़े ने उन्हें काट लिया। कुछ देर बाद उनकी हालत बिगड़ गई और वह अचेत हो गईं। जानकारी मिलने पर परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और उन्हें अस्पताल ले जाने की कोशिश की।
बुजुर्ग की मौत के बाद भी नहीं बनी सड़क
ग्रामीणों के अनुसार, गांव तक पहुंचने वाले दोनों रास्ते कच्चे हैं। बारिश होते ही रास्तों पर कीचड़ और दलदल हो जाता है, जिससे चारपहिया वाहनों का निकलना मुश्किल हो जाता है। बुधवार को भी एंबुलेंस गांव तक नहीं पहुंच सकी। ऐसे में महिला को ट्रैक्टर-ट्रॉली से मुख्य मार्ग तक लाया गया। गांव में रास्ते की समस्या पहले भी जानलेवा साबित हो चुकी है। चार अगस्त को गांव निवासी बुजुर्ग सरमन की अचानक तबीयत बिगड़ गई थी।
सड़क का स्टीमेट भी तैयार है
एंबुलेंस के गांव तक न पहुंच पाने पर परिजन और ग्रामीण उन्हें चारपाई पर लादकर मुख्य मार्ग तक ले जा रहे थे। इसी दौरान उनकी मौत हो गई थी। घटना के बाद प्रशासन ने पीडब्ल्यूडी और राजस्व विभाग की टीम भेजकर रास्ते की स्थिति का जायजा कराया था। पीडब्ल्यूडी ने सड़क निर्माण के लिए करीब पांच करोड़ रुपये का स्टीमेट तैयार किया था, लेकिन अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। एसडीएम कालपी विनय कुमार मौर्य ने बताया कि बीडीओ कदौरा को सड़क निर्माण के निर्देश दिए जा चुके हैं। सड़क का स्टीमेट भी तैयार है। निर्माण कार्य कब से शुरू होगा, इसकी जानकारी बीडीओ से ली जाएगी।