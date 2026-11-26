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उरई के आटा-इटौंरा मार्ग पर गुरुवार को बालू से भरे तेज रफ्तार ओवरलोड ट्रक ने बाइक सवारों को कुचल दिया, जिससे एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मार्ग पर जाम लगा दिया और जिले में बेखौफ दौड़ रहे ओवरलोड वाहनों पर अधिकारियों द्वारा अंकुश न लगाए जाने का आरोप लगाते हुए पुलिस के समझाने के बावजूद अपनी मांगों पर अड़े रहे।

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