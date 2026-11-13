{"_id":"6af6dd2e3227b8b79208eacd","slug":"video-orai-farmers-angered-by-arbitrary-practices-in-paddy-procurement-stage-protest-by-parking-tractor-trolleys-2026-11-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"उरई: धान खरीद में मनमानी पर भड़के किसान, ट्रैक्टर-ट्रॉलियां खड़ी कर किया हंगामा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

उरई: धान खरीद में मनमानी पर भड़के किसान, ट्रैक्टर-ट्रॉलियां खड़ी कर किया हंगामा

Himanshu Awasthi

Updated Fri, 13 Nov 2026 03:19 PM IST Updated Fri, 13 Nov 2026 03:19 PM IST







Link Copied



उरई के एट नवीन गल्ला मंडी में धान खरीद में मनमानी और कम दाम मिलने से गुस्साए किसानों ने शुक्रवार को ट्रैक्टर-ट्रॉलियां खड़ी कर जोरदार हंगामा किया। मौके पर पहुंचे मंडी सचिव और थानाध्यक्ष ने किसानों को समझा-बुझाकर शांत कराया और चेतावनी दी कि मनमानी करने वाले व्यापारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ... और पढ़ें

विज्ञापन