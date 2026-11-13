जालौन सड़क हादसा: एनएच-27 पर रफ्तार का कहर, ट्रक में पीछे से घुसी बेकाबू डीसीएम, चालक की दर्दनाक मौत

जालौन जिले में उरई कोतवाली क्षेत्र में एनएच-27 स्थित करमेर ब्रिज के पास शुक्रवार को तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। आगे चल रहे ट्रक में पीछे से एक बेकाबू डीसीएम जा घुसी। टक्कर इतनी भीषण थी कि डीसीएम के परखच्चे उड़ गए। हादसे में डीसीएम चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी।

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