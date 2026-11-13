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जालौन सड़क हादसा: एनएच-27 पर रफ्तार का कहर, ट्रक में पीछे से घुसी बेकाबू डीसीएम, चालक की दर्दनाक मौत

Fri, 13 Nov 2026 12:26 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जालौन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जालौन Published by: Himanshu Awasthi Updated Fri, 13 Nov 2026 12:26 PM IST
सार

Jalaun News: एनएच-27 स्थित करमेर ब्रिज के पास शुक्रवार को एक तेज रफ्तार बेकाबू डीसीएम आगे चल रहे ट्रक में पीछे से जा घुसी। इस भीषण हादसे में डीसीएम के परखच्चे उड़ गए और चालक की मौके पर ही मौत हो गई।

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Jalaun accident on NH 27 outof control DCM truck rams into the back of another truck driver dies painful death
jalaun road accident - फोटो : amar ujala

विस्तार
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जालौन जिले में उरई कोतवाली क्षेत्र में एनएच-27 स्थित करमेर ब्रिज के पास शुक्रवार को तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। आगे चल रहे ट्रक में पीछे से एक बेकाबू डीसीएम जा घुसी। टक्कर इतनी भीषण थी कि डीसीएम के परखच्चे उड़ गए। हादसे में डीसीएम चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी।

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