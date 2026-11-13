उरई: नवीन गल्ला मंडी में फूटा किसानों का गुस्सा, ट्रैक्टर-ट्रॉलियां खड़ी कर किया प्रदर्शन, सचिव ने कही ये बात

उरई जिले में एट नवीन गल्ला मंडी में धान खरीद में मनमानी को लेकर शुक्रवार को किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। व्यापारियों पर अच्छी गुणवत्ता के धान का कम दाम लगाने और मंडी कर्मचारियों पर सही ढंग से डाक नहीं बुलाने का आरोप लगाते हुए किसानों ने मंडी परिसर में ट्रैक्टर-ट्रॉलियां आड़े-तिरछे खड़ी कर हंगामा किया। किसानों ने पारदर्शी तरीके से डाक कराने और उपज का उचित मूल्य दिलाने की मांग उठाई।

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प्रदर्शन कर रहे किसान मानवेंद्र सिंह, रामलखन, सुमित, शिवम, अजय कुशवाहा, उदयभान और गोविंद सिंह आदि ने कहा कि अच्छी गुणवत्ता का धान होने के बावजूद व्यापारी मनमाने तरीके से कम कीमत लगा रहे हैं। वहीं मंडी कर्मचारियों की ओर से भी सही ढंग से डाक नहीं बोली जा रही है। इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।