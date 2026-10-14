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जालौन: बिजली के पोल से टकराकर पानी भरे खंदक में पलटा लोडर

Himanshu Awasthi

Updated Wed, 14 Oct 2026 01:35 PM IST Updated Wed, 14 Oct 2026 01:35 PM IST







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आटा-इटौरा मार्ग पर एक लोडर अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से टकरा गया। इसके बाद पानी से भरी खंदक में पलट गया। हादसे में चालक लोडर के अंदर फंसकर घायल हो गया। ... और पढ़ें

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