{"_id":"6abb63e3bce714d67206f5ce","slug":"husband-and-wife-murdered-while-sleeping-in-school-weapons-found-nearby-2026-09-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"स्कूल में सो रहे पति-पत्नी की हत्या, पास पड़े थे हथियार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

यूपी के सुल्तानपुर में सोमवार की देर रात पति-पत्नी की गला काटकर हत्या कर दी गई। मंगलवार सुबह खून से लथपथ दोनों के शव मिले। घटना से क्षेत्र में अफरातफरी का माहौल हो गया। सूचना पर सीओ कादीपुर विनय गौतम पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। घटनास्थल का निरीक्षण करके जानकारी जुटाई। मौके से फावड़ा, कुल्हाड़ी और चाकू बरामद हुआ है।



... और पढ़ें