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हाथरस में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह, फेरों की रस्म पूरी

Chaman Kumar Sharma

Updated Sat, 21 Nov 2026 03:52 PM IST Updated Sat, 21 Nov 2026 03:52 PM IST







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हाथरस के खेल स्टेडियम में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। जिसके दौरान हवन यज्ञ में आहुति देकर फेरों की रस्म पूरी की गई। करीब 400 जोड़ों परिणय सूत्र में बंधे हैं। ... और पढ़ें

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