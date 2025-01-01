विज्ञापन



- हाथरस : जिले के सभी पीएचसी पर मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले का आयोजन सुबह 9 बजे।

- गांव खोंड़ा : भागवत कथा का आयोजन दोपहर 1 बजे।

- सादाबाद : रामलीला मैदान में श्रीकृष्ण लीला का मंचन शाम 7 बजे।

- बिसावर : गांव खेड़ा बरामई स्थित क्षेत्र के बलिदानी चौधरी चंदन सिंह स्मारक में भागवत कथा दोपहर 12 बजे।

- गोशाला रोड : संत कृपाल आश्रम में रुहानी सत्संग का आयोजन सुबह 8 बजे।