{"_id":"6affefbdb779e07fb20cb362","slug":"video-hatharasa-ma-gaval-bl-na-lthaya-sa-pata-kasa-ka-patal-2026-11-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"हाथरस में ग्वाल-बालों ने लाठियों से पीटा कंस का पुतला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हाथरस शहर में बृहस्पतिवार को भगवान श्रीकृष्ण और बलदेव की शोभायात्रा धूमधाम से निकाली गई। बाग बैनीराम मंदिर से शाम पांच बजे शुरू हुई यात्रा में श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बना। जगह-जगह आरती उतारकर और पुष्पवर्षा कर डोले का स्वागत किया गया। शोभायात्रा में ग्वाल-बालों ने लाठियों से किया कंस के पुतले का मर्दन किया।

... और पढ़ें