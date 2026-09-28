{"_id":"6aba6e0220d885f72004977b","slug":"video-waterlogging-on-ln-road-dm-orders-immediate-drainage-of-water-2026-09-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"हापुड़: एलएन रोड पर जलभराव, डीएम ने अधिकारियों को लगाई फटकार, तुरंत दिया ये आदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हापुड़ में एलएन और स्वर्ग आश्रम रोड पर जलभराव देख डीएम ने नगर पालिका के अधिकारियों को फटकार लगाई। डीएम कविता मीना ने शाम के समय कई स्थानों पर निरीक्षण किया। उन्होंने एलएन रोड पर पंप सेट लगाकर तुरंत पानी निकलवाने के आदेश दिए। साथ ही स्थाई नाला बनाने को कहा। इसके अलावा स्वर्ग आश्रम रोड पर नाला निर्माण के लिए शासन से पत्राचार करने को कहा। अतरपुरा चौपला स्थित शहीद स्तम्भ पर व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश दिए।

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