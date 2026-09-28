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Hapur News: अवकाश के दिन खुले बैंक, करीब 45 करोड़ रुपये का हुआ लेनदेन

Mon, 28 Sep 2026 12:21 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 12:21 AM IST
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Banks remained open on the holiday; transactions worth approximately 45 crore took place
गढ़ रोड स्थित पीएनबी बैंक में रविवार को काम कराने के लिए लगी लोगों की भीड़। संवाद
हापुड़। शनिवार को अवकाश के बाद रविवार को जिले के सभी बैंक खुले रहे। दिनभर बैंक शाखाओं में ग्राहकों की भीड़ उमड़ी रही, जिससे जिलेभर में करीब 45 करोड़ रुपये का लेनदेन हुआ। सोमवार से लगातार तीन दिनों तक राष्ट्रीयकृत बैंकों की हड़ताल रहेगी, ऐसे में लोगों को नकदी लेनदेन के साथ अन्य कार्यों के लिए परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
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शनिवार को माह का चौथा शनिवार और इसके बाद रविवार का अवकाश होना था लेकिन राष्ट्रीयकृत बैंक कर्मियों ने सोमवार से लगातार तीन दिन ही हड़ताल की घोषणा कर रखी है। ऐसे में लगातार पांच दिनों तक बैंक बंद होने से लोगों को परेशानी झेलनी का सामना करना पड़ा।
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ऐसे में रविवार को जिलेभर में करीब 168 बैंक शाखाएं खुली रही और नियमित रूप से कार्य हुआ। शहर के गढ़ रोड, रेलवे रोड, पक्का बाग, बुलंदशहर रोड सहित सभी बैंकों को लेनदेन व अन्य दस्तावेज संबंधी कार्यों के लिए ग्राहकों की भीड़ काउंटरों पर उमड़ी रही।
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सोमवार से लगातार तीन दिनों तक हड़ताल की घोषणा के कारण ग्राहक अपने बैंक संबंधी कार्य कराने के लिए बैंक पहुंचे। हालांकि जहां आम दिनों में इन बैंक शाखाओं से करीब 80 करोड़ रुपये का लेनदेन होता था, रविवार को अवकाश के दिन बैंक खुलने पर करीब 45 करोड़ रुपये का लेनदेन हुआ। अब 28 सितंबर से 30 सितंबर तक राष्ट्रीयकृत बैंकों की हड़ताल रहेगी।
जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक आशीष सक्सेना का कहना है कि बैंककर्मियों की हड़ताल को देखते हुए जिले के सभी एटीएम में पैसा जमा करा दिया गया है। हड़ताल की अवधि में लेनदेन की परेशानी से बचने के लिए ग्राहक एटीएम का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही लेनदेन के लिए इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और यूपीआई जैसी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी।


आज से तीन दिन की हड़ताल
यूपी बैंक एम्प्लॉई यूनियन के अध्यक्ष मनोज भारद्वाज ने बताया कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर राष्ट्रीयकृत बैंक कर्मी फाइव डे वर्किंग, पीएलआई समेत अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। बैंकिंग यूनियनों के आह्वान पर कर्मचारी 28 से 30 सितंबर तक हड़ताल पर रहेंगे। लगातार तीन दिन तक जिले की करीब 80 बैंक शाखाओं में बैंकिंग कामकाज ठप रहने की आशंका है। इन छुट्टियों और प्रस्तावित हड़ताल से ग्राहकों को लगातार तीन दिनों तक बैंकिंग सेवाओं का लाभ नहीं मिल सकेगा। इनमें चेक क्लीयरेंस, दस्तावेज जमा करना और शाखा से जुड़े दूसरे कर्मचारी-निर्भर काम शामिल होंगे।
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