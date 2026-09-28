{"_id":"6aba0ff962426f6d9e0bf629","slug":"video-congress-protests-against-the-chief-election-commissioner-in-hapur-2026-09-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"हापुड़: मेरठ रोड तिराहे पर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, पुलिस ने रोका तो हुई नोकझोंक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हापुड़: मेरठ रोड तिराहे पर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, पुलिस ने रोका तो हुई नोकझोंक

अनुज कुमार

Updated Mon, 28 Sep 2026 12:28 PM IST Updated Mon, 28 Sep 2026 12:28 PM IST







Link Copied



हापुड़ में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के विरोध में मेरठ रोड तिराहे पर अंबेडकर मूर्ति के बाहर एकत्र हुए कांग्रेसी। जाम लगाने का प्रयास के दौरान पुलिस ने रोका। दोनों तरफ से जा रही है नोकझोक। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की। ... और पढ़ें

विज्ञापन