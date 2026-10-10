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हापुड़: पितृ अमावस्या पर गढ़मुक्तेश्वर में भारी भीड़, बृजघाट से टोल तक लंबा जाम: दो किमी तक वाहनों की कतार

अनुज कुमार

Updated Sat, 10 Oct 2026 12:21 PM IST Updated Sat, 10 Oct 2026 12:21 PM IST







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शनिवार दोपहर सिंभावली पुलिस ने दिल्ली प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे भाकियू कार्यकर्ताओं को खाने के सामने रोक लिया। किसानों ने इसे तानाशाही बताते हुए जमकर नारेबाजी की और पुलिस व किसान नेताओं के बीच नोकझोंक भी हुई। इसके विरोध में किसान सड़क पर बैठ गए। ... और पढ़ें

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