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मां के जयकारों से गूंजा विंध्यधाम, सप्तमी पर भोर मां के दर्शन को उमड़े श्रद्धालु; VIDEO
शारदीय नवरात्र की सप्तमी पर शनिवार को मां विंध्यवासिनी के दरबार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भोर से ही दर्शन के लिए कतारें लग गईं, जो देर रात तक जारी रहीं। भक्तों ने नारियल, चुनरी और पुष्प अर्पित कर सुख-समृद्धि की कामना की। मां विंध्यवासिनी के दर्शन के बाद श्रद्धालुओं ने अष्टभुजी देवी और काली खोह स्थित मां काली के दरबार में भी मत्था टेका। सुरक्षा के लिए मेला क्षेत्र में पुलिस बल तैनात रहा।
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