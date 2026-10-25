{"_id":"6add86c156fda412530d6b5f","slug":"video-pet-exam-in-hamirpur-today-candidates-gather-outside-centers-since-morning-exam-to-take-place-in-two-shifts-2026-10-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"हमीरपुर में पीईटी परीक्षा आज, केंद्रों के बाहर सुबह से जुटे अभ्यर्थी, दो पालियों में होगा एग्जाम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हमीरपुर जिले में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज समेत कुल 12 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा को दो पालियों में बांटा गया है—पहली पाली सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर तीन से शाम पांच बजे तक आयोजित हो रही है। प्रत्येक पाली में 5,136 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं, जिससे दोनों पालियों को मिलाकर कुल 10,272 परीक्षार्थी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। केंद्रों के बाहर चस्पा की गई सूचियों में अभ्यर्थी अपना अनुक्रमांक और परीक्षा कक्ष तलाशते नजर आए। परीक्षा को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात है और हर गतिविधि पर सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है।

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