{"_id":"6b05288b1453517fcf0bb264","slug":"video-massive-surge-of-devotees-gathered-at-saryu-riverbanks-in-gonda-on-kartik-purnima-2026-11-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"गोंडा में कार्तिक पूर्णिमा पर सरयू के घाटों पर उमड़ा आस्था का सैलाब","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गोंडा में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मंगलवार को आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। जिले में नदियों व सरोवरों के तट पर मेले का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने भोर ही स्नान-पूजन शुरू कर दिया। यह सिलसिला पूरे दिन चलता रहा। करनैलगंज के सरयू नदी में लाखों लोगों ने डुबकी लगाई। वहीं, तिर्रेमनोरमा में भी स्नान-पूजन करके लोगों ने मेले का आनंद लिया। जिले के कई स्थानों पर मेले का आयोजन किया गया।

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