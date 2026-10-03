गोंडा में आंधी बारिश के बाद बिजली सप्लाई बाधित, मुख्य अभियंता ने उपभोक्ताओं से धैर्य रखने की अपील की

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देवीपाटन जोन में आंधी बारिश के बाद बाधित बिजली व्यवस्था को लेकर मुख्य अभियंता यदुनाथ यथार्थ ने उपभोक्ताओं से संयम बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि विद्युत विभाग की टीम लगातार बहाल करने के लिए जरूरी प्रयास कर रही है। 112 केंद्रों पर आपूर्ति शुरू हो चुकी है। दो से तीन दिनों में सभी जगह आपूर्ति बहाल हो जाएगी। उन्होंने बताया कि 15000 से अधिक विद्युत खंभे टूटे हुए कारण आपूर्ति बहाल करने में देरी हुई है। हालांकि मुख्य अभियंता की ओर से देवीपाटन मंडल आयुक्त को बिजली घरों और कार्यालय की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की गई है।

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