{"_id":"6adca5110363639a820ccef8","slug":"video-gada-gada-ma-ashaka-padaya-tasara-bra-shakashhaka-sagha-ka-jalthhayakashha-2026-10-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"गोंडा: गोंडा में अशोक पांडेय तीसरी बार शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गोंडा: पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ के त्रैवार्षिक चुनाव में अशोक कुमार पांडेय लगातार तीसरी बार जिलाध्यक्ष चुने गए। अजीत कुमार तिवारी महामंत्री और नरेंद्र कुमार सिंह कोषाध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हुए। अशोक पांडेय वर्ष 2019 से जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। गांधी पार्क स्थित डॉ. संपूर्णानंद प्रेक्षागृह में शनिवार को जनपदीय अधिवेशन आयोजित हुआ। इसमें शिक्षक हितों, शिक्षा की गुणवत्ता और संगठन की मजबूती पर चर्चा की गई। निर्वाचन पर्यवेक्षक श्रावस्ती के जिलाध्यक्ष राम नरेश यादव और चुनाव अधिकारी मंडल उपाध्यक्ष उबेदुर्रहमान की देखरेख में चुनाव प्रक्रिया पूरी हुई। समारोह में जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के निवर्तमान प्रांतीय अध्यक्ष राधा कृष्ण पाठक मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष योगेश त्यागी और प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विनय तिवारी भी उपस्थित थे। मंडल अध्यक्ष वीर विक्रम सिंह ने भी इसमें भाग लिया। अन्य पदाधिकारियों की उपस्थिति बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती के शिक्षक संघों के पदाधिकारियों ने भी अधिवेशन में हिस्सा लिया। प्रांतीय लेखाकार राजेश कुमार शुक्ला और प्रांतीय संयुक्त मंत्री सुशील कुमार भी मौजूद थे। मंडल कोषाध्यक्ष संतोष पांडेय, आनंद प्रताप सिंह, यशवंत पांडेय, रूपेश पांडेय, धर्मेंद्र प्रताप सिंह और विनय सिंह भी शामिल हुए। सभी विकासखंडों के पदाधिकारी और सैकड़ों शिक्षक इस अवसर पर उपस्थित रहे। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने शिक्षक हितों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया।

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