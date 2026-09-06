12 साल सेना में सेवा के बाद गोंडा पहुंचे मेजर प्रभाकर, रेलवे स्टेशन पर हुआ भव्य स्वागत

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गोंडा में भारतीय सेना में करीब 12 वर्षों तक सेवा देने के बाद मेजर प्रभाकर सिंह के गोंडा पहुंचने पर रविवार को रेलवे स्टेशन पर उनका भव्य स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने फूल-मालाएं पहनाकर उनका अभिनंदन किया। भारत माता की जय और वंदे मातरम् के नारों से रेलवे स्टेशन गूंज उठा। देशभक्ति गीतों के बीच काफी देर तक माहौल उत्साहपूर्ण बना रहा। मेजर प्रभाकर सिंह ने राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ जितेंद्र मिश्रा की तैनाती को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने जितेंद्र मिश्रा के नेतृत्व और कार्यक्षमता पर भरोसा जताते हुए कहा, “थ्री-स्टार जनरल हैं, कमान बेहतर तरीके से संभालेंगे।” उन्होंने कहा कि उन्हें सौंपी गई जिम्मेदारी को जितेंद्र मिश्रा अपने अनुभव और क्षमता के साथ बेहतर तरीके से निभाएंगे। उनकी इस टिप्पणी को जितेंद्र मिश्रा के समर्थन के तौर पर देखा जा रहा है। मेजर प्रभाकर सिंह की सैन्य सेवा के दौरान भारत-चीन सीमा पर भी तैनाती रही। इसके अलावा उन्होंने आतंकवाद विरोधी अभियानों में भी जिम्मेदारी निभाई। करीब 12 वर्षों तक देश की सुरक्षा में सेवा देने के बाद उनके गोंडा लौटने की सूचना पर समर्थकों, शुभचिंतकों और स्थानीय लोगों में उत्साह रहा। रेलवे स्टेशन पर पहुंचे लोगों ने मेजर प्रभाकर सिंह को फूल-मालाएं पहनाकर सम्मानित किया। लोगों ने सेना में उनकी सेवाओं की सराहना करते हुए उनका अभिनंदन किया। स्वागत कार्यक्रम में भाजपा सदर विधायक प्रतीक भूषण सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। मेजर प्रभाकर सिंह के स्वागत के लिए स्टेशन पर बड़ी संख्या में लोग जुटे। सैनिक के रूप में 12 वर्षों की सेवा पूरी करने के बाद घर लौटे मेजर प्रभाकर को देखकर लोगों में गर्व और उत्साह दिखाई दिया। देशभक्ति के नारों के बीच लोगों ने उन्हें सम्मान दिया और उनकी सेवाओं के प्रति आभार जताया।

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