{"_id":"6adb9de2fa9fdd7aed077990","slug":"video-video-seeking-happiness-peace-and-prosperity-through-the-worship-of-goddess-siddhidatri-2026-10-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: मां सिद्धिदात्री की आराधना कर मांगी सुख-शांति और खुशहाली","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
VIDEO: मां सिद्धिदात्री की आराधना कर मांगी सुख-शांति और खुशहाली
गाजीपुर। शारदीय नवरात्र की महानवमी पर सोमवार को जिलेभर में मां दुर्गा के नौवें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की गई। घरों से लेकर देवी मंदिरों तक सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ रही। भक्तों ने मां को चुनरी, नारियल, पुष्प और प्रसाद अर्पित कर परिवार की उन्नति, सुख-शांति और खुशहाली की कामना की। घरों में कन्या पूजन और मंदिरों में हवन-यज्ञ व पूर्णाहुति के साथ नौ दिवसीय नवरात्र अनुष्ठान का समापन हुआ।
महानवमी पर श्रद्धालुओं ने सुबह स्नान के बाद पूजा की तैयारियां शुरू कर दीं। घरों में मां दुर्गा की प्रतिमा और कलश के सामने विधि-विधान से पूजन किया गया। इसके बाद कन्याओं का पूजन कर उन्हें भोजन कराया गया। कई स्थानों पर हवन-यज्ञ और पूर्णाहुति के आयोजन हुए। देवी मंदिरों में घंटियों की गूंज और मां के जयकारों से वातावरण भक्तिमय बना रहा।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।