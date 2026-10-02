{"_id":"6abff3d8f2cb354dbe0796c2","slug":"video-smuggler-arrested-with-35-cases-of-english-liquor-two-fled-2026-10-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"35 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार, दो भागे; VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सैदपुर कोतवाली के परमानंदपुर स्थित काली माता मंदिर के पास से पुलिस टीम ने बृहस्पतिवार की रात 35 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही एक कार और एक स्मार्ट फोन बरामद किया। इधर, दो तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। तस्कर शराब कार में लादकर बिहार ले जाने के फिराक में थे।

... और पढ़ें