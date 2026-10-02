फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ghazipur News ›   CPI(ML) march demanding removal of CEC

Ghazipur News: सीईसी को हटाने की मांग, भाकपा-माले का मार्च

Fri, 02 Oct 2026 11:53 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 11:53 PM IST
विज्ञापन
CPI(ML) march demanding removal of CEC
शहर में मार्च निकालते भाकपा के पदा​धिकारी व कार्यकर्ता-स्रोत-संगठन
गाजीपुर। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने और एसआईआर रद्द करने की मांग को लेकर शुक्रवार को गांधी जयंती पर भाकपा-माले कार्यकर्ताओं ने बृहस्पतिवार को मार्च निकाला। पार्टी के जिला कार्यालय से शुरू हुआ ज्ञानेश कुमार हटाओ, लोकतंत्र बचाओ मार्च सरजू पांडेय पार्क पहुंचकर सभा में तब्दील हो गया।
विज्ञापन

सभा में पार्टी की केंद्रीय कमेटी के सदस्य ईश्वरी प्रसाद कुशवाहा ने आरोप लगाया कि महत्वपूर्ण फैसलों में ज्ञानेश कुमार ने अन्य दो चुनाव आयुक्तों को दरकिनार किया, जिससे उनकी निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। जिला सचिव ओमप्रकाश सिंह ने लोगों से इन कथित साजिशों के खिलाफ संगठित होकर सड़क पर उतरने की अपील की। इसके बाद राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। मार्च और सभा में नंदकिशोर बिंद, राजेश वनवासी, मंजू गोंड़, मनोज कुशवाहा, आजाद यादव, प्रदीप कुमार, सत्येंद्र प्रजापति, विजयी वनवासी, श्यामप्यारी, पांचरतन कुशवाहा, चंद्रावती, अजीत कुमार आदि मौजूद रहे। सभा की अध्यक्षता रामबदन तथा संचालन योगेंद्र प्रताप भारती ने किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed