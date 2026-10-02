फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ghazipur News ›   A trailer carrying a reactor and mounted on 256 wheels has reached the district border; traffic movement on the Vakathiya foot overbridge will remain suspended today and tomorrow.

Ghazipur News: जिले की सीमा पर पहुंचा 256 पहिये वाला रिएक्टर लदा ट्रेलर, आज और कल बंद रहेगा वकठिया फुट ओवरब्रिज पर आवागमन

Fri, 02 Oct 2026 11:49 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 11:49 PM IST
विज्ञापन
A trailer carrying a reactor and mounted on 256 wheels has reached the district border; traffic movement on the Vakathiya foot overbridge will remain suspended today and tomorrow.
गाजीपुर-वाराणसी सीमा पर वाराणसी-गोरखपुर फोरलेन पर खड़ा विशालकाय ट्रेलर-स्रोत-पाठक
गाजीपुर। रिएक्टर लदा 256 पहिये वाले विशालयकाय ट्रेलर शुक्रवार की शाम करीब साढ़े छह बजे जनपद की सीमा से आधा किलोमीटर पहले धौरहरा गांव के समीप आकर रुक गया है। इसके बाद एनएचएआई के अधिकारियों ने निर्णय लिया कि ट्रेलर का संचालन तीन अक्तूबर यानी शनिवार को सुबह छह बजे से वाराणसी-गोरखपुर फोरलेन पर शुरू होगा।
विज्ञापन

एनएचआई के परियोजना निदेशक अजय सिंह ने बताया कि शनिवार को वाराणसी-गोरखपुर फोरलेन के जरिए ट्रेलर जनपद की सीमा से करीब आधा किमी पहले धौरहरा गांव के पास आकर रुका है। शनिवार को सुबह छह बजे से ट्रेलर का संचालन शुरु होगा और कुछ समय बाद वाहन जनपद की सीमा में प्रवेश कर जाएगा। तीन अक्तूबर की सुबह करीब छह बजे ट्रेलर चलना शुरू हो जाएगा।
विज्ञापन

एनएचआई के परियोजना निदेशक ने बताया कि वाहन के जनपद की सीमा में वाराणसी-गोरखपुर फोरलेन पर आने व यातायात को लेकर आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तीन अक्तूबर से देवकठिया के पास वाराणसी-गोरखपुर फोरलेन पर स्थित फुट ओवरब्रिज को बंद कर दिया जाएगा। ट्रेलर के गुजरने के बाद पांच अक्तूबर से फुट ओवरब्रिज पर आवागमन शुरू हो जाएगा। तीन व चार अक्तूबर को देवकठिया फुट ओवरब्रिज बंद रहेगा। ट्रेलर को जाने के लिए रास्ता देना होगा। इसके लिए देवकठिया फुट ओवरब्रिज को तीन अक्तूबर की सुबह से खोलना शुरू कर दिया जाएगा। तीन अक्तूबर को सुबह छह बजे से ट्रेलर वाराणसी-गोरखपुर फोरलेन पर चलना शुरू कर देगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

बता दें कि ओडिशा के पारादीप बंदरगाह से लखीमपुर खीरी स्थित पीएलए (पोलि इलेक्ट्रिक एसिड) प्लांट में जाने के लिए ट्रेलर चार महीने पहले अपनी यात्रा शुरू किया था। इसमें मल्टी एक्सल कुल 308 पहिये लगे थे। वर्तमान में ट्रेलर में 256 पहिये हैं। शेष पहियों को निकाल दिया गया है। इसके साथ 40 से 50 स्टाफ चल रहे हैं। वाराणसी-गोरखपुर फोरलेन के जरिए ट्रेलर जनपद की सीमा में दो से तीन दिन रहेगा। अधिकारी बतातें है कि दशहरा तक ट्रेलर लखीमपुर खीरी पहुंच जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed